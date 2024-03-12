США готовят первый за несколько месяцев пакет помощи ВСУ на $400 млн – Reuters

В США готовят новый пакет, пока вопрос дополнительного финансирования для Украины в Конгрессе остается нерешенным, пишет Reuters

Джо Байден (Фото: ЕРА)

США готовят первый за последние несколько месяцев пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщило агентство новостей Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

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По данным собеседников журналистов, пакет может достичь $400 млн.

Чиновники на условиях анонимности сказали, что оглашение новой помощи ожидается позже во вторник, 12 марта.

Это будет первый такой шаг за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Украины остаются заблокированными со стороны лидеров республиканцев в Конгрессе.

На прошлой неделе издание Bloomberg писало, что в администрации президента США Джо Байдена обдумывают возможность использования армейских средств Штатов для Украины, поскольку законопроект о дополнительном финансировании все еще заблокирован. Речь шла о сумме $200 млн.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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