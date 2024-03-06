У Байдена оцінюють можливість використання армійських коштів США для України – Bloomberg

Йдеться про $200 млн, що є "мізерною" сумою порівняно із заблокованим у Конгресі пакетом на $61 млрд, зазначили у виданні

Джо Байден (Фото: ЕРА)

В адміністрації президента США Джо Байдена обмірковують можливість використання армійських коштів Штатів для України, оскільки законопроєкт про додаткове фінансування все ще заблоковано. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними співрозмовників, наразі адміністрація Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько $200 млн фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку, оскільки більший пакет допомоги на $61 млрд залишається у глухому куті в Конгресі.

За їхніми словами, фінансування може бути використане для оплати критично важливої ​​зброї та обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, і це відбувається на тлі невеликих територіальних просувань російських військ за останні тижні.

Журналісти зазначили, що дебати щодо використання невеликої кількості резервних коштів Пентагону підкреслюють "шалені зусилля" Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але водночас можливе фінансування є "мізерним" порівняно з $61 млрд допомоги Україні, про яку Байден просить у конгресменів.

Остаточне рішення ще не ухвалено, сказав один зі співрозмовників.

14 лютого Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися щодо допомоги Україні.

Читайте також: Союзники знайшли маже всі гроші на 800 000 артилерійських снарядів для України – Bloomberg