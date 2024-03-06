У Байдена оценивают возможность использовать средства армии США для Украины – Bloomberg

Речь идет о $200 млн, что является "мизерной" суммой по сравнению с заблокированным в Конгрессе пакетом на $61 млрд, отметили в издании

Джо Байден (Фото: ЭРА)

В администрации президент США Джо Байдена обдумывают возможность использования армейских средств Штатов для Украины, поскольку законопроект о дополнительном финансировании все еще заблокирован. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным собеседников, сейчас администрация Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около $200 млн финансирования армии США, чтобы оказать Украине немедленную поддержку, поскольку больший пакет помощи на $61 млрд остается в тупике в Конгрессе.

По их словам, финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия и оборудования, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, и это происходит на фоне небольших территориальных продвижений российских войск за последние недели.

Журналисты отметили, что дебаты по использованию небольшого количества резервных средств Пентагона подчеркивают "безумные усилия" Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но при этом возможное финансирование является "мизерным" по сравнению с $61 млрд помощи Украине, о которой Байден просит у конгрессменов.

Окончательное решение еще не принято, сказал один из собеседников.

14 февраля Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израилю и Тайваню.

26 февраля Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

Читайте также: Союзники нашли почти все деньги на 800 000 артиллерийских снарядов для Украины – Bloomberg