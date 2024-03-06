Союзники знайшли маже всі гроші на 800 000 артилерійських снарядів для України – Bloomberg

Співрозмовники журналістів зазначають, що доставити снаряди в Україну можна буде за кілька тижнів

155-мм снаряди (Фото: ЕРА)

Європейські союзники змогли зібрати маже всю необхідну суму, необхідну для закупівлі 800 000 артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу. Про це пишуть журналісти Bloomberg із посиланням на низку неназваних місцевих урядовців.

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Співрозмовники видання, знайомі з цим питанням, кажуть, що снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактів та графіків постачання і можуть бути зрушені.

Чехія своєю чергою виконуватиме роль посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для України, пояснює Bloomberg.

Цього тижня планується окрема дискусія міністрів оборони і закордонних справ ЄС, на якій будуть обговорюватися деталі чеської ініціативи.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші. Через кілька днів Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.

Bloomberg підрахував, що на місяць Україні потрібно щонайменше 200 000 артснарядів, щоб продовжувати давати відсіч російським загарбникам. Росіяни ж вистрілюють утричі, або навіть уп'ятеро більше, ніж можуть ЗСУ.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.

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