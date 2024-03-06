Союзники нашли почти все деньги на 800 000 артиллерийских снарядов для Украины – Bloomberg
Европейские союзники смогли собрать почти всю необходимую сумму, необходимую для закупки 800 000 артиллерийских снарядов в Украину из стран, не входящих в Европейский Союз. Об этом пишут журналисты Bloomberg со ссылкой на ряд неназванных местных чиновников.
Собеседники издания, знакомые с этим вопросом, говорят, что снаряды могут быть поставлены в Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставки и могут быть сдвинуты.
Чехия будет в свою очередь выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для Украины, поясняет Bloomberg.
На этой неделе запланирована отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться детали чешской инициативы.
В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить через несколько недель, если будут деньги. Через несколько дней Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в частности, чешское предложение.
Bloomberg подсчитал, что в месяц Украине нужно минимум 200 000 артснарядов, чтобы продолжать давать отпор российским захватчикам. Россияне же выстреливают в три или даже пять раз больше, чем могут ВСУ.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- 7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.
- Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.
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