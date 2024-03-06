Союзники нашли почти все деньги на 800 000 артиллерийских снарядов для Украины – Bloomberg

Собеседники журналистов отмечают, что доставить снаряды в Украину можно будет через несколько недель

155-мм снаряды (Фото: ЕРА)

Европейские союзники смогли собрать почти всю необходимую сумму, необходимую для закупки 800 000 артиллерийских снарядов в Украину из стран, не входящих в Европейский Союз. Об этом пишут журналисты Bloomberg со ссылкой на ряд неназванных местных чиновников.

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Собеседники издания, знакомые с этим вопросом, говорят, что снаряды могут быть поставлены в Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставки и могут быть сдвинуты.

Чехия будет в свою очередь выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для Украины, поясняет Bloomberg.

На этой неделе запланирована отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться детали чешской инициативы.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить через несколько недель, если будут деньги. Через несколько дней Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в частности, чешское предложение.

Bloomberg подсчитал, что в месяц Украине нужно минимум 200 000 артснарядов, чтобы продолжать давать отпор российским захватчикам. Россияне же выстреливают в три или даже пять раз больше, чем могут ВСУ.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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