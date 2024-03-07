США: Никакой "план Б" не заменит помощь Украине от Конгресса. Все зависит от Джонсона

Кирби заявил, что нельзя быть уверенным, что Палата представителей вынесет на рассмотрение продолжение помощи Украине

Джон Кирби (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Альтернативные пути военной помощи Украине не будут "такими же хорошими", как дополнительное финансирование от Конгресса США. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

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По его словам, Вашингтон всегда рассматривает все возможности, но продолжение помощи со стороны Конгресса ничем нельзя заменить.

"Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника, способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Конечно. Мы должны учитывать ситуацию на месте, особенно на востоке", — сказал Кирби.

Он отметил, что сложно быть уверенным в одобрении помощи Палатой представителей, где все зависит от спикера Майка Джонсона.

"Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть двухпартийная поддержка. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование? И только он может ответить на этот вопрос", — заявил чиновник.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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