США: Жодний "план Б" не замінить допомогу Україні від Конгресу. Все залежить від Джонсона

Кірбі заявив, що не можна бути впевненим, що Палата представників винесе на розгляд продовження допомоги Україні

Джон Кірбі (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Альтернативні шляхи військової допомоги Україні не будуть "такими ж хорошими", як додаткове фінансування від Конгресу США. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, Вашингтон завжди розглядає всі можливості, але продовження допомоги з боку Конгресу нічим не можна замінити.

"Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела, здатного зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Звичайно. Ми маємо враховувати ситуацію на місці, особливо на сході", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що важко бути впевненим у схваленні допомоги Палатою представників, де все залежить від спікера Майка Джонсона.

"Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є двопартійна підтримка. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І лише він може відповісти на це питання", – заявив чиновник.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

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