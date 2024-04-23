США у наступному пакеті допомоги можуть передати Україні ракети ATACMS великої дальності – CNN

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна і США досягли домовленостей у питанні надання ATACMS

Пуск ракети ATACMS (Фото: US Army)

У наступному пакеті американської військової допомоги Україні можуть бути далекобійні ракети ATACMS. Про це повідомив канал CNN з посиланням на трьох неназваних співрозмовників у керівництві США.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Про пакет військової допомоги буде оголошено, щойно законопроєкт на $61 млрд схвалить Сенат та підпише президент США Джо Байден.

За даними співрозмовників CNN, Вашингтон у межах нового пакету допомоги, ймовірно, вперше надасть Україні ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

У матеріалі йдеться, що минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи ATACMS з радіусом дії близько 160 км. При цьому версія більшої дальності може вражати цілі на відстані понад 300 км.

22 квітня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS.

"А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!" – сказав Зеленський, не розкривши деталей.

ДОВІДКА ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км. ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

17 квітня у Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.

23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Читайте також: Більшість зброї, яку США передадуть Україні, вже на складах у Європі – CNN