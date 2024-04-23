США у наступному пакеті допомоги можуть передати Україні ракети ATACMS великої дальності – CNN
Пуск ракети ATACMS (Фото: US Army)

У наступному пакеті американської військової допомоги Україні можуть бути далекобійні ракети ATACMS. Про це повідомив канал CNN з посиланням на трьох неназваних співрозмовників у керівництві США.

Про пакет військової допомоги буде оголошено, щойно законопроєкт на $61 млрд схвалить Сенат та підпише президент США Джо Байден.

За даними співрозмовників CNN, Вашингтон у межах нового пакету допомоги, ймовірно, вперше надасть Україні ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

У матеріалі йдеться, що минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи ATACMS з радіусом дії близько 160 км. При цьому версія більшої дальності може вражати цілі на відстані понад 300 км.

22 квітня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS.

"А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!" – сказав Зеленський, не розкривши деталей.

ДОВІДКА
ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.
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  • 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
  • 21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня. 
  • 22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.
  • 23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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