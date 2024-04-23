США у наступному пакеті допомоги можуть передати Україні ракети ATACMS великої дальності – CNN
У наступному пакеті американської військової допомоги Україні можуть бути далекобійні ракети ATACMS. Про це повідомив канал CNN з посиланням на трьох неназваних співрозмовників у керівництві США.
Про пакет військової допомоги буде оголошено, щойно законопроєкт на $61 млрд схвалить Сенат та підпише президент США Джо Байден.
За даними співрозмовників CNN, Вашингтон у межах нового пакету допомоги, ймовірно, вперше надасть Україні ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.
У матеріалі йдеться, що минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи ATACMS з радіусом дії близько 160 км. При цьому версія більшої дальності може вражати цілі на відстані понад 300 км.
22 квітня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS.
"А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!" – сказав Зеленський, не розкривши деталей.
- 17 квітня у Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.
- 22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.
- 23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
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