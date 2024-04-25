Зеленський розповів Джонсону і лідерам у Сенаті про користь від ATACMS

Президент проінформував спікера Палати представників, Макконнелла і Шумера про ситуацію на полі бої та про потреби на фронті

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером. Він повідомив, що розповів їм про користь від американської зброї, зокрема Patriot і ATACMS.

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"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема системами Patriot, і користь від далекобійних систем ATACMS", – написав президент.

Зеленський подякував співрозмовникам за двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні.

24 квітня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому президент США Джо Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.

За даними Reuters, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна також використала ATACMS в ніч проти 24 квітня.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.

24 квітня закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялось, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.

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