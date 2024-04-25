Зеленский рассказал Джонсону и лидерам в Сенате о пользе от ATACMS

Президент проинформировал спикера Палаты представителей, Макконнелла и Шумера о ситуации на поле бои и о потребностях на фронте

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Он сообщил, что рассказал им о пользе от американского оружия, в частности Patriot и ATACMS.

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"Рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot, и пользе от дальнобойных систем ATACMS", – написал президент.

Зеленский поблагодарил собеседников за двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что в феврале президент США Джо Байден приказал предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, одобренный 12 марта.

По данным Reuters, ракеты были впервые использованы утром 17 апреля и запущены по российскому аэродрому в Крыму. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина также использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.

23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню.

24 апреля закон о помощи Украине подписал Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на 1 млрд долларов. Официально не сообщалось, что в пакете есть ATACMS, но накануне CNN писало, что эти ракеты там будут, а Зеленский говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей насчет дальнобойных ракет ATACMS.

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