Зеленский надеется, что Трамп не будет против Украины, если снова станет президентом США
В случае победы Дональда Трампа на выборах в США Украина будет работать с ним или с любым, кого бы ни выбрали американцы, так как Штаты – это стратегический партнер. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.
Ведущий спросил Зеленского, сможет ли он работать с Трампом, если тот победит на выборах в США, – ведь 45-й президент Штатов "ну, не то чтобы против, но подвергает сомнению некоторые аспекты насчет Украины".
В ответ Зеленский подчеркнул, что это "очень важная деталь" – то, что Трамп "не против".
"Я надеюсь, что он не будет против Украины. Конечно, могут различаться взгляды на какие-то детали, но если общий взгляд и общие ценности совпадают, мы можем работать", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это будет решение американцев, поэтому Украина будет работать с любым президентом, которого они изберут, так как США – стратегический партнер Украины и лидер во всем мире.
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО, допустив, что Путин победит в войне.
- В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 7 апреля 2024-го издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору. На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.
- 19 апреля Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "сравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.
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