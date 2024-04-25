Зеленский надеется, что Трамп не будет против Украины, если снова станет президентом США

Зеленского спросили, будет ли сотрудничество с Трампом, если тот победит на выборах в США. Ответил утвердительно, ведь Штаты – стратегический партнер

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США Украина будет работать с ним или с любым, кого бы ни выбрали американцы, так как Штаты – это стратегический партнер. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

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Ведущий спросил Зеленского, сможет ли он работать с Трампом, если тот победит на выборах в США, – ведь 45-й президент Штатов "ну, не то чтобы против, но подвергает сомнению некоторые аспекты насчет Украины".

В ответ Зеленский подчеркнул, что это "очень важная деталь" – то, что Трамп "не против".

"Я надеюсь, что он не будет против Украины. Конечно, могут различаться взгляды на какие-то детали, но если общий взгляд и общие ценности совпадают, мы можем работать", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это будет решение американцев, поэтому Украина будет работать с любым президентом, которого они изберут, так как США – стратегический партнер Украины и лидер во всем мире.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО, допустив, что Путин победит в войне.

В марте 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

7 апреля 2024-го издание WP со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", заключающемся в территориальных уступках агрессору. На следующий день советник избирательной кампании Трампа назвал это "фейком". Зеленский по этому поводу тоже сказал, что не верит слухам.

19 апреля Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки, призвав европейских союзников "сравняться" со Штатами в уровне помощи Киеву.

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