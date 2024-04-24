Байден: Почти готов купить Библию Трампа, "чтобы увидеть, что там, черт возьми, написано"

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден высмеял своего соперника на президентских выборах Дональда Трампа, который в прошлом месяце начал продавать "единственную одобренную" Библию. Заявление Байдена приводит издание The Hill.

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Байден упомянул о продаже Библий в контексте позиции Трампа по абортам. По мнению действующего президента США, Трамп ответственен за решение Верховного суда, который отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт, а также за дальнейшие ограничения на аборты на уровне штатов.

"Он назвал решение по делу Доббса чудом", – сказал Байден о Трампе, имея в виду решение Верховного суда в июне 2022 года, которое отменило гарантию права на аборт.

По мнению Байдена, "возможно, это идет из Библии, которую он пытается продать".

"Я почти готов купить ее, чтобы посмотреть, что, черт возьми, в ней написано", – добавил американский президент.

В марте 45-й президент США начал продавать Библию "God bless America" ("Боже, благослови США") своим поклонникам, ведь сам находится в долгах из-за судебных дел. Одна такая книга стоит около $60.

Вариант Библии Трампа, кроме перевода версии короля Иакова, также содержит копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Клятвы верности, а также рукописный припев песни Гринвуда, под которую Трамп выходит на своих мероприятиях.

Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за судебных дел против него.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс в сумме $44 100.

оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс в сумме $44 100. 8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

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