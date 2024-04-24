Байден: Майже готовий купити Біблію Трампа, щоб подивитися, що в ній, у біса, написано

Джо Байден (Фото: EPA)

Американський президент Джо Байден висміяв свого суперника на президентських виборах Дональда Трампа, який минулого місяця почав продавати "єдину схвалену" Біблію. Заяву Байдена наводить видання The Hill.

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Байден згадав про продаж Біблій у контексті позиції Трампа щодо абортів. На думку чинного президента США, Трамп відповідальний за рішення Верховного суду, який скасував прецедентне рішення, що гарантувало право на аборт, а також за подальші обмеження на аборти на рівні штатів.

"Він назвав рішення у справі Доббса дивом", – сказав Байден про Трампа, маючи на увазі рішення Верховного суду в червні 2022 року, яке скасувало гарантію права на аборт.

На думку Байдена, "можливо, це походить із Біблії, яку він намагається продати".

"Я майже готовий купити її, щоб подивитися, що, в біса, в ній написано", – додав американський президент.

У березні 45-й президент США почав продавати Біблію "God bless America" ("Боже, благослови США") своїм прихильникам, адже сам перебуває в боргах через судові справи. Одна така книга коштує майже $60.

Варіант Біблії Трампа, крім перекладу версії короля Якова, також містить копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності та Клятви вірності, а також рукописний приспів пісні Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх заходах.

Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через судові справи проти нього.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноактрисі Стормі Деніелс у сумі $44 100.

оплатити судові витрати порноактрисі Стормі Деніелс у сумі $44 100. 8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

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