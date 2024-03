45-й американський президент Дональд Трамп почав продавати Біблію "God bless America" ("Боже, благослови США") своїм прихильникам, адже сам перебуває в боргах через судові справи. Одна така книга коштує майже $60. Про це написало видання Associated Press, а також відеозвернення Трампа опублікував американський музикант Лі Грінвуд, відомий своєю піснею "God Bless the USA, Time on Her Hands".

Як зазначає AP, Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через судові справи проти нього. 25 березня він отримав відстрочку стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Рішення ухвалили за умови, що він внесе $175 млн протягом 10 днів.

Також Трамп уже вніс заставу розміром $92 млн доларів для подання апеляції на рішення суду у справі про наклеп на письменницю Джин Керролл.

Варіант Біблії Трампа, крім перекладу версії короля Якова, також містить копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності та Клятви вірності, а також рукописний приспів пісні Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх заходах.

"Усі американці повинні мати Біблію у своєму будинку, і у мене їх багато. Це моя улюблена книга. Я пишаюся тим, що підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні змусити Америку знову молитися", — сказав Трамп у своєму зверненні.

На сайті з продажу цих книг зазначено, що це "єдина Біблія, схвалена президентом Трампом", а також, що вона "легка для читання, з великим шрифтом і лаконічним дизайном, який запрошує вас досліджувати Слово Боже в будь-якому місці й у будь-який час". Також там стверджують, що продукт "не є політичним і не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією".

Минулого місяця він уже дебютував з новою лінією кросівок під брендом Трампа на виставці Sneaker Con. Одна з пар — золоті "Never Surrender High-Tops" коштували $399.

Трамп також займався NFT і минулого року повідомив, що заробив від $100 000 до $1 млн на серії цифрових карток, які зображували його в "мультяшних" образах, зокрема як астронавта, ковбоя і супергероя.

