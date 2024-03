45-й американский президент Дональд Трамп начал продавать Библию "God bless America" ("Боже, благослови США") своим поклонникам, ведь сам находится в долгах из-за судебных дел. Одна такая книга стоит около $60. Об этом написало издание Associated Press, а также видеообращение Трампа опубликовал американский музыкант Ли Гринвуд, известный своей песней "God Bless the USA, Time on Her Hands".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечает AP, Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за судебных дел против него. 25 марта он получил отсрочку взыскания более $454 млн, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Решение было принято при условии, что он внесет $175 млн в течение 10 дней.

Также Трамп уже внес залог в размере $92 млн долларов для подачи апелляции на решение суда по делу о клевете на писательницу Джин Кэрролл.

Вариант Библии Трампа, кроме перевода версии короля Иакова, также содержит копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Клятвы верности, а также рукописный припев песни Гринвуда, под которую Трамп выходит на своих мероприятиях.

"Все американцы должны иметь Библию в своем доме, и у меня их много. Это моя любимая книга. Я горжусь тем, что поддерживаю и поощряю вас получить эту Библию. Мы должны заставить Америку снова молиться", – сказал Трамп в своем обращении.

На сайте по продаже этих книг указано, что это "единственная Библия, одобренная президентом Трампом", а также, что она "легкая для чтения, с крупным шрифтом и лаконичным дизайном, который приглашает вас исследовать Слово Божье в любом месте и в любое время". Также там утверждают, что продукт "не является политическим и не имеет ничего общего с какой-либо политической кампанией".

В прошлом месяце он уже дебютировал с новой линией кроссовок под брендом Трампа на выставке Sneaker Con. Одна из пар – золотые "Never Surrender High-Tops" стоили $399.

Трамп также занимался NFT, и в прошлом году сообщил, что заработал от $100 000 до $1 млн на серии цифровых карточек, изображавших его в "мультяшных" образах, в частности как астронавта, ковбоя и супергероя.

Читайте также: "Непредсказуемый и опасный". Как Европа готовится к возвращению Дональда Трампа