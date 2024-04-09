Справа порноакторки. Трамп програв останню спробу відкласти судовий розгляд – Reuters

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я — Стефані Кліффорд). Про це повідомило агентство Reuters.

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Трампа звинувачують у приховуванні виплати його колишнім адвокатом Майклом Коеном $130 000 порнозірці Деніелс в обмін на її мовчання перед президентськими виборами 2016 року про сексуальні стосунки, які, за її словами, вона мала з Трампом 10 роками раніше. Трамп заперечує будь-які подібні зустрічі з Деніелс.

Агентство зазначило, що судове засідання з цієї справи має відбутися в районі Мангеттен 15 квітня, а Трамп намагається відкласти процес та перенести його з Мангеттену. Суд відмовив йому в цьому після півгодинного слухання.

Адвокат Трампа Еміль Бове заявив під час слухання, що його клієнт просив призупинити справу до розгляду клопотання про перенесення судового процесу за звинуваченнями, висунутими окружним прокурором Мангеттену Елвіном Бреггом.

Адвокат з офісу Брегга Стівен Ву відповів, що Трамп занадто довго чекав, щоб заперечувати проти того, щоб його судили в Мангеттені. Звинувачення були висунуті у квітні 2023 року.

Бове не уточнив, де саме команда Трампа хотіла б провести судовий процес. За словами адвоката, опитування, проведене юридичною командою Трампа серед жителів переважно демократичного Мангеттену, показало, що 61% респондентів вважає Трампа винним, а 70% — негативно ставляться до нього.

На думку юриста, це створює загрозу упередженості та унеможливлює справедливий відбір присяжних.

За даними агентства, Ву сказав, що упереджені присяжні можуть бути відсіяні під час процесу відбору і що Трамп не може посилатися на увагу ЗМІ як на причину для перенесення судового процесу.