Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України, якщо знову стане президентом США
У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США Україна буде працювати із ним або будь-яким, кого б не обрали американці, адже Штати – це стратегічний партнер. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.
Ведучий запитав Зеленського, чи зможе він працювати із Трампом, якщо той переможе на виборах у США, – адже 45-й президент Штатів "ну, не те щоб проти, але піддає сумніву деякі аспекти щодо України".
У відповідь Зеленський наголосив, що це "дуже важлива деталь" – те, що Трамп "не проти".
"Я сподіваюся, що він не буде проти України. Звичайно, можуть різнитись погляди на якісь деталі, але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, ми можемо працювати", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що це буде рішення американців, тож Україна працюватиме з будь-яким президентом, якого вони оберуть, адже США – стратегічний партнер України і лідер в усьому світі.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ у НАТО, припустивши, що Путін переможе у війні.
- У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.
- 7 квітня 2024-го видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.
- 19 квітня Трамп несподівано назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.
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