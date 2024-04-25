Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України, якщо знову стане президентом США

Зеленського запитали, чи буде співпраця із Трампом, якщо той переможе на виборах у США. Відповів ствердно, адже Штати – стратегічний партнер

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США Україна буде працювати із ним або будь-яким, кого б не обрали американці, адже Штати – це стратегічний партнер. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Ведучий запитав Зеленського, чи зможе він працювати із Трампом, якщо той переможе на виборах у США, – адже 45-й президент Штатів "ну, не те щоб проти, але піддає сумніву деякі аспекти щодо України".

У відповідь Зеленський наголосив, що це "дуже важлива деталь" – те, що Трамп "не проти".

"Я сподіваюся, що він не буде проти України. Звичайно, можуть різнитись погляди на якісь деталі, але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, ми можемо працювати", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що це буде рішення американців, тож Україна працюватиме з будь-яким президентом, якого вони оберуть, адже США – стратегічний партнер України і лідер в усьому світі.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ у НАТО, припустивши, що Путін переможе у війні.

У березні 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

7 квітня 2024-го видання WP із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа назвав це "фейком". Зеленський із цього приводу теж сказав, що не вірить чуткам.

19 квітня Трамп несподівано назвав виживання України важливим для Америки, закликавши європейських союзників "зрівнятися" зі Штатами у рівні допомоги Києву.

Читайте також: Байден: Майже готовий купити Біблію Трампа, щоб подивитися, що в ній, у біса, написано