WP писав, що Трамп нібито пропонує Києву здати Крим і Донбас. Зеленський: Не вірю пліткам

Президент заявив, що вірить інформації, опублікованій журналістами The Washington Post на початку квітня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає чутками так званий "мирний план" експрезидента США Дональда Трампа, який нібито передбачає здачу Донбасу та Криму Росії. Таку думку він висловив в інтерв'ю NBC News.

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7 квітня видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. В матеріалі йдеться, що пропозиція 45-го президента США полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Криму та Донбасу Росії в обмін на припинення вогню.

Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення The Washington Post.

На прохання журналістки NBC News прокоментувати це, Зеленський сказав: "Чутки та різні плітки. Я не вірю в це".

Раніше українського лідера вже питали, як він ставиться до "мирного плану" Трампа, озвученого WP.

У перший квартал квітня президент заявив: "Якщо план полягає у тому, щоб віддати українські території Росії, то це "дуже примітивний план".

26 березня 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.

15 лютого 2024 року він сказав, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, заявивши, що останній "збирається віддати Україну Путіну".

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