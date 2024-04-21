WP писав, що Трамп нібито пропонує Києву здати Крим і Донбас. Зеленський: Не вірю пліткам
Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає чутками так званий "мирний план" експрезидента США Дональда Трампа, який нібито передбачає здачу Донбасу та Криму Росії. Таку думку він висловив в інтерв'ю NBC News.
7 квітня видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. В матеріалі йдеться, що пропозиція 45-го президента США полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Криму та Донбасу Росії в обмін на припинення вогню.
Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення The Washington Post.
На прохання журналістки NBC News прокоментувати це, Зеленський сказав: "Чутки та різні плітки. Я не вірю в це".
Раніше українського лідера вже питали, як він ставиться до "мирного плану" Трампа, озвученого WP.
У перший квартал квітня президент заявив: "Якщо план полягає у тому, щоб віддати українські території Росії, то це "дуже примітивний план".
- 26 березня 2023 року Трамп заявив, що нібито зможе зупинити російське вторгнення в Україну "за 24 години" після того, як знову стане президентом США.
- 15 лютого 2024 року він сказав, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, заявивши, що останній "збирається віддати Україну Путіну".
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