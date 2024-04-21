WP писал, что Трамп якобы предлагает Киеву сдать Крым и Донбасс. Зеленский: Не верю слухам
Президент Владимир Зеленский заявил, что считает слухами так называемый "мирный план" экс-президента США Дональда Трампа, якобы предусматривающий сдачу Донбасса и Крыма России. Такое мнение он высказал в интервью NBC News.
7 апреля издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", который заключается в территориальных уступках агрессору. В материале говорится, что предложение 45 президента США состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России в обмен на прекращение огня.
На следующий день советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение The Washington Post.
По просьбе журналистки NBC News прокомментировать это, Зеленский сказал: "Слухи и разные сплетни. Я не верю в это".
Ранее украинского лидера уже спрашивали, как он относится к "мирному плану" Трампа, озвученному WP.
В первый квартал апреля президент заявил: "Если план состоит в том, чтобы отдать украинские территории России, то это "очень примитивный план".
- 26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.
- 15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".
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