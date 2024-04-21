WP писал, что Трамп якобы предлагает Киеву сдать Крым и Донбасс. Зеленский: Не верю слухам

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает слухами так называемый "мирный план" экс-президента США Дональда Трампа, якобы предусматривающий сдачу Донбасса и Крыма России. Такое мнение он высказал в интервью NBC News.

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7 апреля издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", который заключается в территориальных уступках агрессору. В материале говорится, что предложение 45 президента США состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России в обмен на прекращение огня.

На следующий день советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение The Washington Post.

По просьбе журналистки NBC News прокомментировать это, Зеленский сказал: "Слухи и разные сплетни. Я не верю в это".

Ранее украинского лидера уже спрашивали, как он относится к "мирному плану" Трампа, озвученному WP.

В первый квартал апреля президент заявил: "Если план состоит в том, чтобы отдать украинские территории России, то это "очень примитивный план".

26 марта 2023 года Трамп заявил, что якобы сможет остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом США.

15 февраля 2024 года он сказал, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден, заявив, что последний "собирается отдать Украину Путину".

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