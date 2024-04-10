Зеленский: Если "мирный план" Трампа – о сдаче территорий России, то это примитивный план
Президент Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что если "мирный план" 45-го президента США Дональда Трампа заключается в сдаче украинских территорий России, то это "очень примитивный план".
"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея состоит в этом, то эта идея очень примитивна", – сказал глава государства.
В то же время, если Трамп действительно имеет свое видение окончания войны, Зеленский говорит, что готов обсудить это с ним.
"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", – высказался президент.
7 апреля издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", который заключается в территориальных уступках агрессору. В материале говорится, что предложение 45-го президента США состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России в обмен на прекращение огня.
На следующий день советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение The Washington Post.
- После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он еще раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
- 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
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