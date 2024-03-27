Трамп робить заяви для аудиторії США, але він має рацію щодо витрат на оборону — союзники

Певкур заявив, що НАТО варто зберігати єдність, але більше інвестувати в оборону

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримав позицію 45-го президента США Дональда Трампа, який хоче, щоб Європа виділяла більше коштів на власну оборону. Про це він повідомив в інтерв'ю Телеграфу.

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За його словами, коли Трамп говорить про витрати НАТО на оборону, то переважно ці заяви адресовані на внутрішню аудиторію в США.

"Бо я на 100% впевнений, що настільки, наскільки Європі потрібні США, Штати потребують і Європи. Ми були разом в Афганістані. Зараз ми разом із США в Іраку. Ми захищаємо мир у різних частинах світу", – сказав Певкур.

Він зазначив, що Трамп маю рацію у тому сенсі, що кожна країна Європи повинна інвестувати щонайменше 2% ВВП в оборону.

"Ми також говорили про це і навіть більше. Ми говорили, що потрібно інвестувати не менше як 2,5%, можливо, навіть 3%. Але ключовий посил НАТО завжди був одним і тим самим: разом ми сильніші", – заявив глава відомства.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

9 березня 2024 року Трамп назвав Байдена "ідіотом, з яким [Путін] може впоратися".

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