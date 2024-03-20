Трамп заявив, що не виведе США з НАТО, якщо інші члени платитимуть більше грошей

Трамп сказав, що США нібито фінансували НАТО на 90%

Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

45 президент США Дональд Трамп заявив, що не виводитиме свою країну з НАТО у разі повернення до Білого дому, якщо інші країни-члени робитимуть більші членські внески. Про це він повідомив в інтерв'ю GB News.

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За його словами, США повинні платити "свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших".

"Чому ми повинні охороняти ці країни, які мають багато грошей, і за які платять Сполучені Штати?", – сказав Трамп.

Він наголосив, що Вашингтон "забезпечував НАТО на 90%".

На запитання, якщо члени Альянсу будуть вносити більше коштів, чи Америка залишатиметься в ньому, політик відповів: Так.100%.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив , що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

9 березня 2024 року Трамп назвав Байдена "ідіотом, з яким [Путін] може впоратися".

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