"Один кандидат занадто старий і розумово нездатний. Інший – я". Байден поглузував з Трампа

Президент США пожартував над своїм суперником на виборах під час традиційної вечері клубу "Грідайрон"

Джо Байден (Фото: EPA / NATHAN HOWARD)

Президент США Джо Байден у суботу виступив на званій вечері клубу "Грідайрон" – щорічному заході, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. За традицією, кожен американський президент за час своєї каденції хоча б раз бере участь у цій вечері.

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Під час своєї промови Байден кілька разів пожартував про розумові здібності свого суперника, 77-річного Дональда Трампа, та попередив, що той становить серйозну загрозу для демократії у США та за кордоном.

"Один кандидат занадто старий і розумово нездатний, щоб бути президентом. Інший – це я", – цитує 81-річного Байдена агентство Reuters.

Президент нагадав, що Трамп не впізнав власну дружину на фотографії під час надання показань і часом забуває, що балотується не проти Барака Обами.

Виступ Байдена тривав близько 10 хвилин і не був повністю жартівливим. Президент США говорив серйозно, коли торкнувся ситуації в Україні.

"Ми живемо в безпрецедентний момент в історії демократії, у безпрецедентний момент для історії. Демократія і свобода буквально перебувають під ударом. Путін маршує Європою. Мій попередник схиляється перед ним і каже йому: "Роби все, що хочеш".

"Хотів би я, щоб це було жартом, але це не так", – сказав Байден.

Після цього він вказав на посла України Оксану Маркарову та прем'єрку Естонії Каю Каллас, які були присутні на заході: "Ми не схилимося. Вони не схиляться, і я не схилюсь".

Під кінець виступу Байден знову повернувся до жартів про свій вік: "Навіть преса має визнати – я сьогодні справився. Очікування були настільки низькими, що мені просто потрібно було прийти й згадати, хто президент".