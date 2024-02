Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що погрожував союзникам по НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки. У Білому домі назвали його слова приголомшливими, пише Newsmax.

На передвиборчому мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що перед його приходом до влади НАТО було банкрутом, і розповів, як вимагав від союзників збільшувати витрати на оборону.

"Президент однієї великої країни підвівся і сказав: "Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" Я сказав: "Ти не заплатив, ти порушник". Він сказав: "Так, але припустімо, що це сталося". Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться", – сказав Трамп.

Trump bragged that he’d encourage Russia to "do whatever the hell they want" to our NATO allies if they didn’t spend enough on defense.



He’s more interested in aggrandizing himself and pleasing Putin than protecting our allies.



It would be enough to make Reagan ill. pic.twitter.com/jDwelIxw95