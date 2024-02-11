Трамп заявив, що погрожував союзникам по НАТО "заохочувати" агресію Росії
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що погрожував союзникам по НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки. У Білому домі назвали його слова приголомшливими, пише Newsmax.
На передвиборчому мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що перед його приходом до влади НАТО було банкрутом, і розповів, як вимагав від союзників збільшувати витрати на оборону.
"Президент однієї великої країни підвівся і сказав: "Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" Я сказав: "Ти не заплатив, ти порушник". Він сказав: "Так, але припустімо, що це сталося". Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться", – сказав Трамп.
Trump bragged that he’d encourage Russia to "do whatever the hell they want" to our NATO allies if they didn’t spend enough on defense.— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 11, 2024
He’s more interested in aggrandizing himself and pleasing Putin than protecting our allies.
It would be enough to make Reagan ill. pic.twitter.com/jDwelIxw95
Речник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував Трампа за такі слова.
"НАТО зараз більше і сильніше, ніж будь-коли раніше. Заохочувати агресію проти наших найближчих союзників з боку кривавих режимів – це жахливо і безпідставно. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу внутрішню економіку", – сказав він.
В основі НАТО знаходиться принцип колективної оборони, відповідно до якого напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх членів альянсу. Тому якби Росія справді напала на одного з союзників США, країні довелося б на це реагувати.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не думає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на посаду президента.