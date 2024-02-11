Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що погрожував союзникам по НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки. У Білому домі назвали його слова приголомшливими, пише Newsmax.

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На передвиборчому мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що перед його приходом до влади НАТО було банкрутом, і розповів, як вимагав від союзників збільшувати витрати на оборону.

"Президент однієї великої країни підвівся і сказав: "Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" Я сказав: "Ти не заплатив, ти порушник". Він сказав: "Так, але припустімо, що це сталося". Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться", – сказав Трамп.

Trump bragged that he’d encourage Russia to "do whatever the hell they want" to our NATO allies if they didn’t spend enough on defense.



He’s more interested in aggrandizing himself and pleasing Putin than protecting our allies.



It would be enough to make Reagan ill. pic.twitter.com/jDwelIxw95 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 11, 2024

Речник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував Трампа за такі слова.

"НАТО зараз більше і сильніше, ніж будь-коли раніше. Заохочувати агресію проти наших найближчих союзників з боку кривавих режимів – це жахливо і безпідставно. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу внутрішню економіку", – сказав він.

В основі НАТО знаходиться принцип колективної оборони, відповідно до якого напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх членів альянсу. Тому якби Росія справді напала на одного з союзників США, країні довелося б на це реагувати.