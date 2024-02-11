Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России
Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы. В Белом доме назвали его слова шокирующими, пишет Newsmax.

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На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп сказал, что перед его приходом к власти НАТО был банкротом и рассказал, как требовал от союзников увеличивать расходы на оборону.

"Президент одной большой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" Я сказал: "Ты не заплатил, ты нарушитель". Он сказал: "Да, но допустим, что это произошло". Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их делать все, что им вздумается", — сказал Трамп.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал Трампа за такие слова.

"НАТО сейчас больше и сильнее, чем когда-либо прежде. Поощрять агрессию против наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов – это ужасно и безосновательно. Это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу внутреннюю экономику", — сказал он.

В основе НАТО лежит принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов альянса. Поэтому если Россия действительно напала на одного из союзников США, стране пришлось бы на это реагировать.

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.
СШАдональд трампнато