Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы. В Белом доме назвали его слова шокирующими, пишет Newsmax.

На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп сказал, что перед его приходом к власти НАТО был банкротом и рассказал, как требовал от союзников увеличивать расходы на оборону.

"Президент одной большой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" Я сказал: "Ты не заплатил, ты нарушитель". Он сказал: "Да, но допустим, что это произошло". Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их делать все, что им вздумается", — сказал Трамп.

Trump bragged that he’d encourage Russia to "do whatever the hell they want" to our NATO allies if they didn’t spend enough on defense.



He’s more interested in aggrandizing himself and pleasing Putin than protecting our allies.



It would be enough to make Reagan ill. pic.twitter.com/jDwelIxw95