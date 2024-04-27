AP писало, что ВСУ убрали Abrams. 47 ОМБр: Не будем прятать то, от чего прячется враг
Накануне издание Associated Press со ссылкой на собеседников сообщило о том, что Украина вроде бы временно забрала американские танки Abrams с линии фронта из-за того, что российские беспилотники осложнили их работу на поле боя. 27 апреля 47 Отдельная механизированная бригада опровергла эту информацию.
26 апреля издание написало, что сейчас танки якобы переместили с линии фронта, и Вашингтон будет работать с Киевом, чтобы изменить тактику их применения.
В 47 ОМБр опровергли это и написали, что танки прекрасно показывают себя на поле боя.
"Мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более – оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки", – отметили военные.
В частности, в бригаде акцентировали, то с какой целью, куда и что перебрасывают Вооруженные Силы Украины – это не то, что будут комментировать публично.
- В январе 2023 США пообещали Украине 31 танк Abrams.
- 23 сентября Зеленский подтвердил, что "танки уже в Украине и готовятся усилить наши бригады".
- 23 февраля 2024 года ВСУ показали видео боевой работы M1 Abrams под Авдеевкой.
Читайте также: США готовят самый большой пакет для ВСУ на $6 млрд, но оружие прибудет не скоро – Politico