98-летняя жительница Очеретино Донецкой области Лидия Степановна, прошла 10 километров пешком, чтобы выйти из оккупированной части села: ее удалось доставить в безопасное место. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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В министерстве рассказали, что Лидия Степановна шла пешком в течение дня. Она не имела с собой еду или воду, а во время дороги засыпала и дважды упала. В министерстве отметили, что женщина держалась на двух палках и "на характере".

Уже к вечеру пенсионерку заметили военные, которые передали ее "Белым ангелам" – подразделению Нацполиции, которое занимается эвакуацией гражданских из прифронтовых районов. Они отвезли Лидию Степановну в шелтер для эвакуированных, ей оказали всю необходимую помощь.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Та война такая не была. Но я своей Украиной на ногах вышла", – говорит женщина.

24 апреля руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал о том, как 88-летний мужчина вышел из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области, чтобы не получать российское гражданство. На подконтрольной украинской военной территории его встретили волонтеры и отвезли в безопасное место.

23 и 24 апреля западные медиа Bild и The Telegraph писали о якобы увлечении россиянами Очеретиного. В ВСУ тогда тоже опровергли эту информацию – подчеркнули, что в этом районе продолжаются бои и ситуация под контролем Сил обороны.

25 апреля украинские силы опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области.

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