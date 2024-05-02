ВСУ: Россияне закрепились в Очеретино, Силы обороны пытаются выбить их

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что часть населенного пункта, на которой находится противник, – под огневым контролем украинских войск

Разрушенный дом в Очеретино (Фото: Вадим Филашкин/Facebook)

Российским оккупационным войскам удалось прорваться в Очеретино на Авдеевском направлении и закрепиться там, однако Силы обороны ввели дополнительные резервы для стабилизации обстановки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем врага, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Там продолжаются тяжелые бои, ВСУ контролируют эту ситуацию", – рассказал он.

По словам Волошина, Россия бросила на штурм Очеретино четыре бригады. Силы обороны с целью стабилизации ситуации ввели дополнительные резервы.

Карта: DeepState

23 и 24 апреля 2024 года западные медиа Bild и The Telegraph писали о якобы увлечении россиянами Очеретино. В ВСУ тогда тоже опровергли эту информацию – подчеркнули, что в этом районе продолжаются бои и ситуация под контролем Сил обороны.

24 апреля руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал о том, как 88-летний мужчина вышел из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области, чтобы не получать российское гражданство. На подконтрольной украинской военной территории его встретили волонтеры и отвезли в безопасное место.

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