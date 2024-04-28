Тяжелые бои по всей линии фронта. Сырский рассказал об обострении боевых действий

С целью сохранения жизни и здоровья некоторые подразделения Сил обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки

Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась: российские оккупационные войска имеют преимущество в силах и средствах.

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По словам Сырского, оккупанты атакуют по всей линии фронта, имея на отдельных направлениях тактические успехи.

В то же время ситуация на передовой динамично меняется, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что рождает "неоднозначное понимание ситуации", признал главком.

В Луганской области Россия пытается воспользоваться преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области, заявил Сырский.

На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Берестово. Там оккупанты имели частичный успех, но подразделения Сил обороны остановили их. Также враг продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить украинских военных за реку Черный Жеребец — безуспешно.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Как заметил Сырский, успехов у России нет — продвижение оккупантов на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу Северский Донец – Донбасс.

Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои, отметил Сырский. Россияне на этих направлениях привлекли до четырех бригад, пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

С целью сохранения жизни и здоровья украинских военных некоторые подразделения Сил обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки, заявил главнокомандующий.

Он добавил, что украинские военные также улучшили тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

25 апреля 2024 года Силы обороны опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области.

27 апреля в ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино на Авдеевском направлении.

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