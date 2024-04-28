Ситуация на фронте. За сутки произошло 88 боевых столкновений: карта, потери

Россияне наступают к западу от Авдеевки. Генеральный штаб назвал населенные пункты, за которые ведутся бои

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

В течение суток на фронте произошло 88 боевых столкновений. В этот день россияне нанесли 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Генеральный штаб традиционного ничего не сообщает о том, продвигаются ли россияне, но указывает участки, где они атакуют.

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Западнее Авдеевки бои продолжаются в районе сел Новокалиново и Керамик (направление на Константиновку) и Уманское и Нетайлово (направление на Селидово). Что происходит в районе Очеретино и Соловьево (направление на Покровск), из сводки не понятно. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в субботу сказал, что эти села на две трети контролируются Силами обороны Украины.

На Бахмутском направлении отбили восемь атак в районах населенных пунктов Спорное, Выемка, Ивановское, Клищиевка и Новый (микрорайон Часова Яра) Донецкой области.

На Купянском направлении было 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение прошлых суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

В ночь на 28 апреля россияне атаковали Украину по меньшей мере четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в Крыму, управляемой зенитной ракетой С-300 из Белгородской области и пятью беспилотниками неустановленного типа из оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных сил все четыре "шахеда" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен Силами обороны Украины Николаевской области. В городе Николаеве есть прилеты.

По подсчетам Генштаба, потери россиян в субботу превысили тысячу человек.