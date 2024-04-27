В Іспанії підтвердили, що нададуть Україні ракети до Patriot

Глава Міноборони країни повідомила, що до кінця червня Іспанія також буде готовою до передачі Україні бойових танків Leoprad

Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Іспанія надасть Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це під час 21-го засідання у форматі "Рамштайн" заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, йдеться на сайті відомства.

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Глава Міноборони Іспанії підтвердила наміри Мадриду зробити внесок у протиповітряну оборону України, надіславши до держави набір ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot. На базу матеріально-технічного забезпечення вони прибудуть протягом чотирьох днів.



Також найближчим часом Іспанія планує відправити Україні додаткові снаряди 155 і 120 мм. А протягом наступних двох місяців, як повідомила Роблес, іспанська сторона планує надати Силам оборони легкі та важкі кулемети, захищені логістичні машини на колесах, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю та гаубиці польової артилерії.

Також, як зазначила глава іспанського відомства, перші одиниці бойових танків Leopard будуть готові до передачі Україні до кінця червня.

"Ці постачання супроводжуватимуться наданням різних систем протиповітряного спостереження та дистанційних озброєнь для захисту від безпілотників, систем, які готує іспанська оборонна промисловість", – додала Роблес.

26 квітня видання El Pais із посиланням на урядових співрозмовників писало, що Іспанія передасть Україні ракети до Patriot – попри тиск з боку НАТО і ЄС передати Києву саме системи ППО.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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