Іспанія не надасть системи Patriot, але передасть ракети для них – El Pais

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки

ЗРК Patriot (Фото: Х)

Іспанія передасть Україні ракети для систем Patriot, попри тиск з боку НАТО і Європейського Союзу, які вимагають від європейських країн, що мають цю систему американського виробництва, передати їх Києву. Про це повідомило видання El Pais із посиланням на урядових співрозмовників.

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За словами співрозмовників видання, рішення про передання невеликої кількості ракет відбулося після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки, що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході, й що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак, за словами співрозмовників, як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі – це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Журналісти зазначили, що іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках.

22 квітня видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів ППО.

25 квітня стало відомо, що Греція не зможе передати Україні засоби протиповітряної оборони, оскільки вони мають "вирішальне значення" для самих Афін.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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