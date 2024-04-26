Испания не предоставит системы Patriot, но передаст ракеты для них – El Pais
Испания передаст Украине ракеты для систем Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и Европейского Союза, требующих от европейских стран, имеющих эту систему американского производства, передать их Киеву. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на правительственных собеседников.
По словам собеседников издания, решение о передаче небольшого количества ракет произошло после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.
Министерство обороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки, что было продемонстрировано во время войн в Украине и на Ближнем Востоке, и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.
Однако, по словам собеседников, в качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае – это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики очень дорогие.
Журналисты отметили, что испанская армия располагает тремя батареями, у каждой из которых есть соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах.
22 апреля издание Financial Times писало, что отдельные страны-члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов ПВО.
25 апреля стало известно, что Греция не сможет передать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку они имеют решающее значение для самих Афин.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
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