Испания не предоставит системы Patriot, но передаст ракеты для них – El Pais

Минобороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки

ЗРК Patriot (Фото: Х)

Испания передаст Украине ракеты для систем Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и Европейского Союза, требующих от европейских стран, имеющих эту систему американского производства, передать их Киеву. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на правительственных собеседников.

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По словам собеседников издания, решение о передаче небольшого количества ракет произошло после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Министерство обороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки, что было продемонстрировано во время войн в Украине и на Ближнем Востоке, и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако, по словам собеседников, в качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае – это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики очень дорогие.

Журналисты отметили, что испанская армия располагает тремя батареями, у каждой из которых есть соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах.

22 апреля издание Financial Times писало, что отдельные страны-члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов ПВО.

25 апреля стало известно, что Греция не сможет передать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку они имеют решающее значение для самих Афин.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

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