Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны
Греция не сможет передать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку они имеют решающее значение для самих Афин. Об этом в интервью изданию Iefimerida сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, Киев просил Афины передать зенитно-ракетные комплексы Patriot и С-300, но получил отказ.
Мицотакис заявил, что эти системы ПВО критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине.
"Греция поддерживала Украину разными способами, оборонными материалами. Однако мы с самого начала заявляли, что не можем избавиться от систем вооружений, имеющих решающее значение для наших возможностей сдерживания", – отметил Мицотакис.
Премьер Греции подчеркнул, что у страны есть излишки оборудования, которыми может поддержать Украину.
"И я считаю, что это правильный выбор. И по мере того, как мы сможем найти такое оборудование, мы будем продолжать это делать", – сказал политик.
22 апреля издание Financial Times писало, что отдельные страны-члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов ПВО.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
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