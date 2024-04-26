Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Кириакос Мицотакис (Фото: EPA)

Греция не сможет передать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку они имеют решающее значение для самих Афин. Об этом в интервью изданию Iefimerida сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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По его словам, Киев просил Афины передать зенитно-ракетные комплексы Patriot и С-300, но получил отказ.

Мицотакис заявил, что эти системы ПВО критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине.

"Греция поддерживала Украину разными способами, оборонными материалами. Однако мы с самого начала заявляли, что не можем избавиться от систем вооружений, имеющих решающее значение для наших возможностей сдерживания", – отметил Мицотакис.

Премьер Греции подчеркнул, что у страны есть излишки оборудования, которыми может поддержать Украину.

"И я считаю, что это правильный выбор. И по мере того, как мы сможем найти такое оборудование, мы будем продолжать это делать", – сказал политик.

22 апреля издание Financial Times писало, что отдельные страны-члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов ПВО.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

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