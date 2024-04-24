"Нам все равно, откуда они будут". Ермак заверил, что Украина точно получит новые Patriot

Андрей Ермак (Фото: Офис президента Украины)

Украина "точно" получит новые системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Отвечая на вопрос ведущего о том, что в западных СМИ циркулирует информация о давлении ЕС и НАТО на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили эти системы Украине, Ермак заявил: "Могу точно вам сказать: новые Patriot будут. И, честно говоря, для нас второстепенно, откуда они к нам попадут".

Он подчеркнул, что этот вопрос Украины обсуждается с партнерами каждый день.

"И думаю, что речь идет не только об этих двух странах (Греция и Испания. – Ред.) Американцы говорят со многими партнерами, потому что это их оружие. И, безусловно, от них многое зависит. Но знаем и о позиции канцлера Шольца", – сказал глава ОП.

Он добавил, что все партнеры знают, сколько Украине нужно Patriot, поэтому убежден, что "очень скоро" будут хорошие новости.

17 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса много систем Patriot, которыми можно поделиться с Украиной. У США — их самое большое количество.

Украина работает над поставкой четырех дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Это 22 апреля подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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