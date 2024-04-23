Кулеба о ПВО для Украины: На радаре есть четыре конкретных батареи Patriot

По словам министра, пока неизвестно общее количество систем ПВО, которое могут предоставить Украине союзники.

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина работает над поставкой четырех дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

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"Я уже понимаю, что у нас есть там на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", – сказал глава МИД.

В настоящее время основная задача, как считает Кулеба, – ускорение принятия решений по этому вопросу.

"Эти решения будут. Я в этом не сомневаюсь. И это положительный для страны результат", – подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что пока неизвестно, какое общее количество систем ПВО предоставит Украине союзники.

"Я уже дую на воду, и, я думаю, о такой конкретике лучше узнавать, когда соответствующие решения будут приняты, как это было с немецкой батареей ПВО", – сказал Кулеба.

На встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге ключевыми темами были системы ПВО и вопросы артиллерии, рассказал дипломат.

Как добавил Кулеба, они совместно с министром обороны Рустемом Умеровым работали над скорым принятием решений по предоставлению Украине нужного вооружения.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал , что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

19 апреля в Минобороны Германии заявили , что по результатам заседания Совета Украина – НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.

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