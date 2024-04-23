Кулеба о ПВО для Украины: На радаре есть четыре конкретных батареи Patriot
Украина работает над поставкой четырех дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.
"Я уже понимаю, что у нас есть там на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot", – сказал глава МИД.
В настоящее время основная задача, как считает Кулеба, – ускорение принятия решений по этому вопросу.
"Эти решения будут. Я в этом не сомневаюсь. И это положительный для страны результат", – подчеркнул он.
Глава МИД отметил, что пока неизвестно, какое общее количество систем ПВО предоставит Украине союзники.
"Я уже дую на воду, и, я думаю, о такой конкретике лучше узнавать, когда соответствующие решения будут приняты, как это было с немецкой батареей ПВО", – сказал Кулеба.
На встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге ключевыми темами были системы ПВО и вопросы артиллерии, рассказал дипломат.
Как добавил Кулеба, они совместно с министром обороны Рустемом Умеровым работали над скорым принятием решений по предоставлению Украине нужного вооружения.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал , что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.
- 19 апреля в Минобороны Германии заявили , что по результатам заседания Совета Украина – НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.
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