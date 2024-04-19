В Берлине заявили о "положительных сигналах" в поиске систем ПВО для Украины

Германия обсуждает с Данией и Нидерландами, как они могут финансово поддержать инициативу, сообщили в Минобороны страны

Пусковая установка Patriot (Фото: Минобороны)

Министерство обороны Германии по результатам заседания Совета Украина-НАТО заявило в X (Twitter), что получило положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

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"Мы ведем переговоры с Данией и Нидерландами о том, как они могут поддержать эту инициативу финансово. Другие партнеры соглашаются тщательно изучить вопросы поддержки", – говорится в сообщении.

В немецком оборонном ведомстве призвали других западных союзников присоединяться к инициативе, поскольку ситуация в Украине изменилась в худшую сторону: Россия все чаще использует планерные бомбы, которые могут быть развернуты на большом расстоянии.

Поэтому, отметили в Минобороны, системы ПВО Украине сейчас очень необходимы.

Ранее Нидерланды согласовали выделение Украине более 200 млн евро на приобретение систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. В министерстве обороны страны отмечалось, что 150 млн евро выделят на инициативу Германии.

4 апреля после заседания Совета Украина-НАТО глава МИД Германии Бербок заявила, что Германия "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

9 апреля она сообщила, что запасы систем ПВО в Германии почти исчерпаны, поэтому союзникам нужно искать их в других странах.

13 апреля президент Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.

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