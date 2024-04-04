Patriot для Украины. Германия немедленно начнет искать эти и другие системы по всему миру

Об этом после встречи Совета Украина-НАТО заявили Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба (Фото: Х)

Западные союзники во главе с Германией договорились усилить украинскую противовоздушную оборону, прислав ей дополнительные системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot. Об этом по итогам заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе заявили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его немецкая коллега Анналена Бербок.

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"Только что закончилось заседание Совета Украина-НАТО, где я призвал страны Альянса немедленно обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны, в частности, Patriot, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты. И я ценю то, как Альянс отреагировал, особенно Германия", – сказал он.

Бербок подтвердила его слова, подчеркнув, что Берлин понимает потребность Украины в системах ПВО, поскольку "украинские должны быть в безопасности, а Одесский порт – защищенным".

По ее словам, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующая в рамках "Рамштайна", "немедленно инициирует анализ всех существующих не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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