Patriot для України. Німеччина негайно почне шукати ці та інші системи в усьому світі

Про це після зустрічі Ради Україна – НАТО заявили Дмитро Кулеба та Анналена Бербок

Анналена Бербок і Дмитро Кулеба (Фото: Х)

Західні союзники на чолі з Німеччиною домовилися посилити українську протиповітряну оборону, надіславши їй додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Про це за підсумками засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі заявили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його німецька колега Анналена Бербок.

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"Щойно закінчилося засідання Ради Україна – НАТО, де я закликав країни Альянсу негайно забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони, зокрема Patriot, які здатні перехоплювати російські балістичні ракети. І я ціную те, як Альянс відреагував, особливо Німеччина", – сказав він.

Бербок підтвердила його слова, підкресливши, що Берлін розуміє потребу України у системах ППО, оскільки "українці мають бути у безпеці, а Одеський порт – захищеним".

За її словами, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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