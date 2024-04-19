Столтенберг анонсировал, что страны НАТО предоставят Украине больше систем ПВО
Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Члены НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты государства. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам Совета Украина – НАТО.

"В НАТО определили имеющиеся ресурсы, и есть системы, которые можно передать Украине. Поэтому в ближайшее время я ожидаю информацию о ПВО от союзников", – сказал Столтенберг.
В то же время генсек не сообщил количество будущей помощи, которую планируют передать Киеву.
Он заявил, что в настоящее время страны Альянса мобилизуют то количество помощи, которое они оказывают Украине. По его информации, союзники по НАТО обеспечивают 99% военной помощи украинской армии.
Однако, как он подчеркнул, Украина нуждается в большей ПВО и государству это надо срочно.
На сегодняшний день партнеры по НАТО уже предоставили "беспрецедентный" уровень военной поддержки Украине — в частности, передовые системы противовоздушной обороны, в том числе Patriot, NASAMS, SAMP-T и IRIS-T, которые помогают защищать украинские города, армию и критическую инфраструктуру, рассказал Столтенберг.
  • 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.
  • 6 апреля Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем Patriot —  шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо страны.
  • 10 апреля верховный представитель ЕС Боррель сказал, что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.
  • 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО. В тот же день он заявил, что обе стороны работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы IRIS-T.
  • 17 апреля Столтенберг заявил, что члены НАТО имеют достаточное количество ПВО, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.

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