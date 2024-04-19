Столтенберг анонсировал, что страны НАТО предоставят Украине больше систем ПВО

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Члены НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты государства. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам Совета Украина – НАТО.

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"В НАТО определили имеющиеся ресурсы, и есть системы, которые можно передать Украине. Поэтому в ближайшее время я ожидаю информацию о ПВО от союзников", – сказал Столтенберг.

В то же время генсек не сообщил количество будущей помощи, которую планируют передать Киеву.

Он заявил, что в настоящее время страны Альянса мобилизуют то количество помощи, которое они оказывают Украине. По его информации, союзники по НАТО обеспечивают 99% военной помощи украинской армии.

Однако, как он подчеркнул, Украина нуждается в большей ПВО и государству это надо срочно.

На сегодняшний день партнеры по НАТО уже предоставили "беспрецедентный" уровень военной поддержки Украине — в частности, передовые системы противовоздушной обороны, в том числе Patriot, NASAMS, SAMP-T и IRIS-T, которые помогают защищать украинские города, армию и критическую инфраструктуру, рассказал Столтенберг.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.

6 апреля Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем Patriot — шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо страны.

10 апреля верховный представитель ЕС Боррель сказал, что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО. В тот же день он заявил, что обе стороны работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы IRIS-T.

17 апреля Столтенберг заявил, что члены НАТО имеют достаточное количество ПВО, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.

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