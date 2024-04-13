Не только Patriot. Зеленский и Шольц договариваются о дополнительной системе IRIS-T
Украина и Германия работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы ПВО IRIS-T. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил "очень хороший результат" в международной работе – Германия объявила, что предоставит дополнительную систему Patriot.
"Сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", – заявил президент.
Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия тоже уже передавала Украине.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не в состоянии" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.
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