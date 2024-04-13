Не только Patriot. Зеленский и Шольц договариваются о дополнительной системе IRIS-T

Германия объявила о дополнительной системе Patriot для Украины, а параллельно продолжаются переговоры и о еще одной системе IRIS-T

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Украина и Германия работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы ПВО IRIS-T. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил "очень хороший результат" в международной работе – Германия объявила, что предоставит дополнительную систему Patriot.

"Сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", – заявил президент.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.



Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия тоже уже IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия тоже уже передавала Украине.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не в состоянии" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.

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