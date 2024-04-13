Не тільки Patriot. Зеленський і Шольц домовляються про додаткову систему IRIS-T

Німеччина оголосила про додаткову систему Patriot для України, а паралельно тривають перемовини і про ще одну систему IRIS-T

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Україна і Німеччина працюють над наданням Силам оборони додаткової системи ППО IRIS-T. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він наголосив на "дуже хорошому результаті" у міжнародній роботі – Німеччина оголосила, що надасть додаткову систему Patriot.

"Сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", – заявив президент.

ДОВІДКА. IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також вміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL.



Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також вміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL.Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

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