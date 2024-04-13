Не тільки Patriot. Зеленський і Шольц домовляються про додаткову систему IRIS-T
Україна і Німеччина працюють над наданням Силам оборони додаткової системи ППО IRIS-T. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Він наголосив на "дуже хорошому результаті" у міжнародній роботі – Німеччина оголосила, що надасть додаткову систему Patriot.
"Сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", – заявив президент.
Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.
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