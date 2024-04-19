Столтенберг анонсував, що країни НАТО нададуть Україні більше систем ППО

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Члени НАТО домовилися надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту держави. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами Ради Україна – НАТО.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У НАТО визначили наявні ресурси, і є системи, які можна передати Україні. Тому найближчим часом я очікую на оголошення стосовно ППО від союзників", – сказав Столтенберг.

Водночас генсек не повідомив кількість майбутньої допомоги, яку планують передати Києву.

Він заявив, що наразі країни Альянсу мобілізують ту кількість допомоги, яку вони надають Україні. За його інформацією, союзники з НАТО забезпечують 99% військової допомоги для української армії.

Проте, як він наголосив, Україна потребує більше ППО й державі це потрібно терміново.

На сьогодні партнери з НАТО вже надали "безпрецедентний" рівень військової підтримки Україні — зокрема, передові системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, NASAMS, SAMP-T та IRIS-T, які допомагають захищати українські міста, армію та критичну інфраструктуру, розповів Столтенберг.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси мають бути передані Україні у найкоротші терміни.

6 квітня Зеленський сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot 1 шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня високий представник ЄС Боррель сказав, що ЄС робить замало для підтримки України, адже європейській армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО. Того ж дня він заявив, що обидві сторони працюють над наданням Силам оборони додаткової системи IRIS-T.

17 квітня Столтенберг заявив, що члени НАТО мають достатню кількість ППО, які можна надати Україні для захисту від російських атак.

Читайте також: Країни G7 зобов'язалися працювати над посиленням української ППО