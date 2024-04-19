Країни G7 зобов'язались працювати над посиленням української ППО

Глави МЗС країн G7 відзначили, що цінують німецьку ініціативу з негайного надання систем ППО для України

Прапори країн G7 (Фото: KIYOSHI OTA/EPA)

Міністри закордонних справ країн G7 та високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель у спільній заяві висловили готовність до рішучих дій задля посилення протиповітряної оборони України, щоб врятувати людські життя та захистити інфраструктуру держави. Текст заяви опубліковано на сайті британського уряду.

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"Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, посилити можливості протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру. Ми також працюватимемо з партнерами з цією метою. У цьому контексті ми високо цінуємо запропоновану Німеччиною Ініціативу негайних дій з протиповітряної оборони (IAAD)", – йдеться у зверненні.

Дипломати зазначили, що їхні країни посилюють підтримку України у сфері оборони й безпеки та збільшують можливості з виробництва та постачання допомоги українській армії.

Глави МЗС запевнили, що продовжать підтримувати право України на самооборону й відданість довгостроковій безпеці України.

Міністри також висловили підтримку демократичній Україні, яка захищає свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність держави у міжнародно визнаних кордонах.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо держави.

10 квітня високий представник ЄС Боррель сказав, що ЄС робить замало для підтримки України, адже європейській армії мають близько 100 батарей Patriot.

12 квітня стало відомо, що Німеччина поставить Україні ще одну систему Patriot.

13 квітня Зеленський повідомив, що Україна і Німеччина працюють над наданням Силам оборони додаткової системи ППО IRIS-T.

17 квітня Кулеба закликав лідерів G7 наслідувати приклад Німеччини й передати Україні Patriot та IRIS-T.

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