Шольц: Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів по НАТО

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО. Про це на брифінгу повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Шольц зазначив, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot та анонсувала передачу третьої.

За його словами, Берлін робить "найбільш істотний внесок" у цій справі, маючи на увазі посилення протиповітряної оборони України.

"Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, – це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", – сказав Шольц.

Він закликав інших членів Альянсу наслідувати приклад Берліна, "щоб забезпечити кращий захист України від численних атак".

"Ми чули про сім додаткових систем [Patriot]. Одна із них – наша. І ми сподіваємося, що ще шість знайдемо в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання у багатьох дискусіях", – зазначив німецький канцлер.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

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