Шольц: Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО
Шольц фото - EPA

Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО. Об этом на брифинге сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отметил, что Германия передала Украине две системы Patriot и анонсировала передачу третьей.
По его словам, Берлин делает наиболее существенный вклад в этом деле, имея в виду усиление противовоздушной обороны Украины.

"Последняя, ​​третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, — это также наш призыв в другие страны принять аналогичные решения", — сказал Шольц.
"Мы слышали о семи дополнительных системах [Patriot]. Одна из них – наша. И мы надеемся, что еще шесть найдем в контексте НАТО. И я также воспользовался возможностью здесь, чтобы продвигать этот вопрос во многих дискуссиях", - отметил немецкий канцлер.
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  • 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.
  • 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и работы украинских военных.
  • 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
  • 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.

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Шольц отметил, что Германия передала Украине две системы Patriot и анонсировала передачу третьей.
Шольц отметил, что Германия передала Украине две системы Patriot и анонсировала передачу третьей.

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