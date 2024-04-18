Шольц: Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО

Шольц фото - EPA

Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО. Об этом на брифинге сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Шольц отметил, что Германия передала Украине две системы Patriot и анонсировала передачу третьей.

По его словам, Берлин делает наиболее существенный вклад в этом деле, имея в виду усиление противовоздушной обороны Украины.



"Последняя, ​​третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, — это также наш призыв в другие страны принять аналогичные решения", — сказал Шольц.

"Мы слышали о семи дополнительных системах [Patriot]. Одна из них – наша. И мы надеемся, что еще шесть найдем в контексте НАТО. И я также воспользовался возможностью здесь, чтобы продвигать этот вопрос во многих дискуссиях", - отметил немецкий канцлер.

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27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю. 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы " разблокировать " небо для индустрии, школ и работы украинских военных.

" небо для индустрии, школ и работы украинских военных. 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине. 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.

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Шольц отметил, что Германия передала Украине две системы Patriot и анонсировала передачу третьей.

Шольц отметил, что Германия передала Украине две системы Patriot и анонсировала передачу третьей.