Кулеба закликав лідерів G7 наслідувати приклад Німеччини і передати Україні Patriot та IRIS-T

Міністр закордонних справ заявив, що ці системи є пріоритетними через їх здатність збивати балістичні ракети

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад з Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу TG1, цитує пресслужба МЗС.

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"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО Patriot та SAMP/T для захисту від російського терору", – сказав Кулеба.

Глава української дипломатії уточнив, що саме перераховані системи є пріоритетними для України, оскільки здатні збивати російські балістичні ракети.

Кулеба навів приклад Німеччини, яка останніми тижнями активізувалася з пошуком та наданням Україні систем ППО, закликавши інші країни наслідувати цей приклад.

"Чим довше триває війна, то більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що G7 здатна ухвалювати їх", – резюмував міністр.

6 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

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