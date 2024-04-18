Кулеба закликав лідерів G7 наслідувати приклад Німеччини і передати Україні Patriot та IRIS-T
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад з Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу TG1, цитує пресслужба МЗС.
"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО Patriot та SAMP/T для захисту від російського терору", – сказав Кулеба.
Глава української дипломатії уточнив, що саме перераховані системи є пріоритетними для України, оскільки здатні збивати російські балістичні ракети.
Кулеба навів приклад Німеччини, яка останніми тижнями активізувалася з пошуком та наданням Україні систем ППО, закликавши інші країни наслідувати цей приклад.
"Чим довше триває війна, то більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що G7 здатна ухвалювати їх", – резюмував міністр.
- 6 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.
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