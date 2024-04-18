Кулеба призвал лидеров G7 последовать примеру Германии и передать Украине Patriot и IRIS-T

Министр иностранных дел заявил, что эти системы приоритетны из-за их способности сбивать баллистические ракеты

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу TG1, цитирует пресс-служба МИД.

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"Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора", – сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии уточнил, что именно перечисленные системы приоритетны для Украины, поскольку способны сбивать российские баллистические ракеты.

Кулеба привел пример Германии, которая в последние недели активизировалась с поиском и предоставлением Украине систем ПВО, призвав другие страны последовать этому примеру.

"Чем дольше идет война, тем больше нужно смелых решений. Я убежден, что G7 способна принимать их", – резюмировал министр.

6 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не могут" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.

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