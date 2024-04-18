Германия пообещала Украине еще одну систему IRIS-T. Прибудет через несколько недель

Об этом в ходе визита в Киев 18 апреля заявил исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух

IRIS-T (Фото: Генштаб ВСУ)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек и исполнительный директор оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух 18 апреля прибыли с визитом в Киев, в ходе которого последний анонсировал поставку Украине дополнительной системы противовоздушной обороны IRIS-T, передает немецкий таблоид Bild.

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Он сообщил, что его визит – знак того, что Германия должна и будет оказывать длительную поддержку Украине.

"Даже на третьем году жестокой и незаконной российской захватнической войны Германия твердо стоит на стороне Украины", – сказал он на вокзале в Киеве.

Известно, что у Хабека запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьером и министершей экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко.

В свою очередь Раух анонсировал передачу Украине дополнительной системы IRIS-T.

"Три наших системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая – всего через несколько недель", – сказал он.

6 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не могут" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.

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