Страны G7 обязались работать над усилением украинской ПВО
Министры иностранных дел стран G7 и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель в совместном заявлении выразили готовность к решительным действиям по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти человеческие жизни и защитить инфраструктуру государства. Текст заявления опубликован на сайте британского правительства.
Дипломаты отметили, что их страны усиливают поддержку Украины в сфере обороны и безопасности и увеличивают возможности производства и поставки помощи украинской армии.
Главы МИД заверили, что продолжат поддерживать право Украины на самооборону и приверженность долгосрочной безопасности Украины.
Министры также выразили поддержку демократической Украине, защищающей свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность государства в международно признанных границах.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля высокий представитель ЕС Боррель сказал, что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.
- 12 апреля стало известно, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Украина и Германия работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы ПВО IRIS-T.
- 17 апреля Кулеба призвал лидеров G7 последовать примеру Германии и передать Украине Patriot и IRIS-T.
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