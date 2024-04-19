Страны G7 обязались работать над усилением украинской ПВО

Главы МИД стран G7 отметили, что ценят германскую инициативу по немедленному предоставлению систем ПВО для Украины

Флаги стран G7 (Фото: KIYOSHI OTA/EPA)

Министры иностранных дел стран G7 и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель в совместном заявлении выразили готовность к решительным действиям по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти человеческие жизни и защитить инфраструктуру государства. Текст заявления опубликован на сайте британского правительства.

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"Мы выражаем нашу решимость, в частности, усилить возможности противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизнь и защитить критически важную инфраструктуру. Мы также будем работать с партнерами в этих целях. В этом контексте мы высоко ценим предложенную Германией Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD)", – говорится в обращении.

Дипломаты отметили, что их страны усиливают поддержку Украины в сфере обороны и безопасности и увеличивают возможности производства и поставки помощи украинской армии.

Главы МИД заверили, что продолжат поддерживать право Украины на самооборону и приверженность долгосрочной безопасности Украины.

Министры также выразили поддержку демократической Украине, защищающей свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность государства в международно признанных границах.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля высокий представитель ЕС Боррель сказал, что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь европейская армия имеет около 100 батарей Patriot.

12 апреля стало известно, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot.

13 апреля Зеленский сообщил, что Украина и Германия работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы ПВО IRIS-T.

17 апреля Кулеба призвал лидеров G7 последовать примеру Германии и передать Украине Patriot и IRIS-T.

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